POL-NOM: Abkommen von der Fahrbahn

Uslar (ots) - USLAR (js) Am 09.01.17, gegen 02.40 Uhr, befuhr ein 24- jähriger PKW- Fahrer aus Uslar mit seinem Fahrzeug die Göttinger Straße in Uslar in Richtung Schoningen. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug infolge Fahrbahnglätte ins Schleudern und rutschte gegen die Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell