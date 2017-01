POL-NOM: PKw verunfallt auf schneeglatter Fahrbahn und kommt auf dem Dach zum Liegen Osterode, B241, Bereich Feldbrunnen Sammstag, 23.15 h

Osterode (ots) - OSTERODE (mei) Am Samstag, gegen 23:15 h befuhr ein 18-jähriger die B 241 von Osterode in Richtung Northeim. Im Bereich einer Linkskurve kam er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und anschießnend nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er den abgesenkten Bereich der Außenschutzplanke und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell