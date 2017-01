POL-NOM: Fahrzeugführer übersieht Pkw und verursacht Unfall

Uslar (ots) - Uslar (st)

06.01.17, 13.15 Uhr

Ein 37 Jähriger Fahrzeugführer ausländischer Herkunft missachtete beim Einfahren in den fließenden Verkehr den Vorrang einer 25 Jährigen Fahrzeugführerin aus Uslar, die mit ihrem Pkw die Albert - Schweitzer - Straße in Richtung Eichhagen befuhr. Trotz Bremsen rutscht die 25 Jährige mit ihrem Pkw infolge von Glätte auf den Pkw des männlichen Fahrzeugführers auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt 6500,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell