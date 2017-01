Osterode (ots) - Bad Grund, L 524, 04.01.17, 07.40 Uhr

BAD GRUND (US) Mittwoch, gg. 07.40 Uhr, befuhr eine 19 Jahre junge Frau aus Osterode die L 524 von Bad Grund kommend in Richtung Windhausen. In einer leichten Linkskurve geriet sie auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern. Das Fahrzeug kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die 19 Jährige wurde nicht verletzt und konnte den PKW eigenständig verlassen. Der Schaden beläuft sich auf 1500,-- Euro.

