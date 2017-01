POL-NOM: Unfall bei Schneeglätte

Uslar (ots) - WINNEFELD (zi.)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bodenfelde wollte am 02.01.17, um 12:00 Uhr, auf der Forststraße Winnefeld in Richtung Neuhaus einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, der in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

