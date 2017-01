POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Bad Lauterberg (ots) - 03.01.2017, 00:35 Uhr, 37441 Bad Sachsa, Walkenrieder Straße (sku)

Der Nachtstreife der Polizei Bad Lauterberg fiel ein Opel Corsa auf, welcher mit hoher Geschwindigkeit die Landesstraße von Steina nach Bad Sachsa befuhr. In der Ortslage Bad Sachsa sollte der Pkw zwecks Kontrolle angehalten werden. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt in Richtung Walkenried fort. Auch als die Beamten das Blaulicht und Martinshorn einschalteten, machte der Fahrer keine Anstalten, sein Fahrzeug anzuhalten. Kurz vor dem Erreichen des Parkplatzes Priorteich konnten die Beamten das Fahrzeug überholen und es so zu Anhalten bringen. Fahrzeugführer war ein 28jähriger Mann aus Lübeck. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluß von Drogen stand. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Desweiteren wurde festgestellt, dass der Mann derzeit nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Diesen hatte er erst vor kurzer Zeit wegen eines Verkehrsverstoßes bei der Führerscheinstelle abgeben müssen. Bei einer nachfolgenden Durchsuchung des Pkw wurden die Beamten fündig und konnten weitere Drogen fest- und sicherstellen. Dem Lübecker wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn werden Verfahren wegen Drogenbesitzes, Fahren ohne Fahrerlaubis und Fahren unter Drogeneinfluß eröffnet. Er wird mit einer empfindlichen Geldstrafe und einem weiteren Fahrverbot rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell