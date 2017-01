POL-NOM: Sachbeschädigung

Osterode (ots) - Osterode, Krebecker Landstraße, 01.01.17, 02.20 Uhr

OSTERODE (US) Sonntag, gg. 02.20 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Täter dabei beobachtet, wie er in Osterode, in der Krebecker Landstraße, eine Reklametafel am Gehweg vor der Gaststätte Dreilinden beschädigt hatte und danach den Tatort verließ. Der angerichtete Schaden wurde auf 200,-- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell