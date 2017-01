POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Uslar (ots) - Uslar (Se) Am Samstag, den 31.12.2016, wurde gegen 12.15 Uhr, in 37170 Uslar, Wiesenstraße, bei einem 37 jährigen georgischen Staatsbürger während einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass er einen nicht versicherten Pkw im öffentlichen Verkehrsraum gefahren hat. Des weiteren war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da sein georgischer Führerschein seine Gültigkeit in Deutschland verloren hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

