POL-NOM: Vandalismus/ Zeugen gesucht

BAD LAUTERBERG (Bor) Im Zeitraum 23.12.2016 21.00 Uhr bis Heiligabend, 24.12.2016, 09.00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter eine hölzerne Hinweistafel erheblich beschädigt, die auf dem Parkplatz an der Landesstraße 601 zwischen Wieda und Braunlage, Höhe Zufahrt zur Waldgaststätte Bahnhof Stöberhai steht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Walkenried unter Tel. 05525-1685 oder an das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Tel. 05524-9630.

