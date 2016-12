POL-NOM: Sachbeschädigung an 3 Pkw - Zeugen gesucht

Bad Lauterberg (ots) - 37447 Wieda, Bergstraße, Parkplatz Bergstraße/Ecke Sonnenweg, Freitag, 23.12.2016, 13.00 bis 21.00 Uhr

WIEDA (Dit) Am Freitag, 23.12.2016, 13.00 bis 21.00 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter die Reifen von drei nebeneinander geparkten Pkw auf dem Parkplatz in der Bergstraße/ Ecke Sonnenweg in Wieda. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der der Polizeistation Walkenried unter Tel. 05525-1685 oder beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Tel. 05524-9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell