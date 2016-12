POL-NOM: Tageswohnungseinbruch am frühen Heiligabend. Zeugenaufruf.

Northeim (ots) - Northeim, Straße "Am Waldrand", Bereich Wieter 24.12.2016, zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr

Northeim (ala) - Während die Bewohner die Christmesse besuchten, verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Balkontür Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Waldrand". Neben kleineren Geldbeträgen wurde hierbei auch ein Tresor mit weiterem Bargeld, Schmuck und Münzen komplett entwendet. Der Gesamtschaden wurde mit annähernd 20.000 Euro beziffert. Es liegen Hinweise auf einen roten Kleinwagen (evtl. Peugeot 207) vor. Das Kfz-Kennzeichen soll mit einem "H" begonnen haben. Nähere Angaben sind zur Zeit nicht bekannt. Am Mittag des 1. Weihnachtstag entdeckte ein Spaziergänger einen Tresor im Wasser des Ententeichs am Tourlaviller Wall/Wieterstraße und verständigte die Polizei. Durch die Feuerwehr Northeim konnte der Tresor unter Einsatz eines Tauchers geborgen werden. Auch wurden diverse weitere Schmuckteile aufgefunden. Der Tresor und die Schmuckteile konnten zweifelsfrei dem vorangegangenen Tageswohnungseinbruch zugeordnet werden. Die Polizei Northeim hofft nun auf Zeugenhinweise. Insbesondere auch im Bereich Wieterstraße/Tourlaviller Wall, da hier der Tresor wohl aus einem Fahrzeug geladen und dann in Richtung Ententeich gezogen wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 05551-7005115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell