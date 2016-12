POL-NOM: Einbruch in Süßwarengeschäft

Uslar (ots) - (tm) In dem Zeitraum vom 22.12.2016, 19.00h - 23.12.2016, 09.00h dringen bisher unbekannte Täter durch Aufhebeln/Aufbrechen der Eingangstür in ein Süßwarengeschäft in der Langen Str. in Uslar ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wird nichts entwendet. Es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22.12.2016 war es zu einem Einbruch in das Süßwarengeschäft gekommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uslar under Tel.-Nr. 05571/926000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell