POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Schaupenstiel

Northeim (ots) - Northeim, Schaupenstiel - Donnerstag, 22.12.2016, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr im Schaupenstiel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle.

Während dieser Zeit hatte ein Northeimer seinen silberfarbenen BMW 316 Kombi im Schaupenstiel kurz vor der Häuserstraße am Fahrbahnrand geparkt. Ein vorbeifahrender Autofahrer beschädigte den BMW auf der linken Seite an Kotflügel und Stoßstange. Hierbei entstand an dem Kombi ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Gesucht wird derzeit nach dem Auto des Unfallverursachers. Der Pkw dürfte frische Unfallschäden an seiner rechten Fahrzeugseite aufweisen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

