POL-NOM: Verkehrsunfall nach Fehler beim Abbiegen

Northeim (ots) - Einmündungsbereich B 446 / L 555 - Donnerstag, 22.12.2016, 22.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (fal) - Am Donnerstag gegen 22.05 Uhr kam es im Einmündungsbereich B 446 / L 555 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro entstand. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Adelebsen war mit seinem Pkw auf der Bundesstraße von Nörten-Hardenberg in Richtung Lütgenrode unterwegs. Beim Abbiegen nach links in Richtung Parensen übersah er den Pkw eines 23 Jahre alten Autofahrers aus Neustadt an der Weinstraße, der auf der Bundesstraße in Richtung Nörten-Hardenberg unterwegs war.

