POL-NOM: Versuchter Einbruch

Uslar (ots) - USLAR (js) In der Nacht zum 22.12.2016 drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsladen eines Süßwarengeschäftes in der Lange Straße in Uslar ein. Anschließend wurde versucht, eine weitere Tür zum Büro aufzubrechen. Dieser Versuch misslang. Der Sachschaden beträgt ca. 100 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

