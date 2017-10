POL-NI: Fahrradfahrer mit über 2 Promille unterwegs

Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am 10.10.2017 gegen 00:20 Uhr teilt ein 22jähriger Anwohner Nienburgs telefonisch der Polizei mit, dass sich auf dem Berliner Ring Höhe der Feuerwehr ein Verkehrsereignis zugetragen habe. Nach ersten polizeilichen Feststellungen sollen sich zwei Radfahrer im Begegnungsverkehr touchiert haben. Zu einem Unfall sei es nicht gekommen, dennoch habe der eine Beteiligte den Verdacht geäußert, dass der andere Radfahrer alkoholisiert gewesen sein könnte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten schnell die beiden Radler antreffen, zumal der eine Beteiligte den anderen nun verfolgte. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde dann festgestellt, dass der 39jährige Verkehrsteilnehmer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand: Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Promillewert von 2,08. Nachdem in der Dienststelle ein Arzt eine Blutentnahme durchgeführt hatte, durfte der mit einer Strafanzeige versehene 39jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die für Radfahrer bestehende 1,6 Promille-Grenze hin. Da diese bereits "hoch" angesetzt ist, sollten erheblich alkoholisierte Personen besser zu Fuß gehen, sich abholen lassen oder mit dem Taxi nach Hause fahren, wenn öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung stehen.

