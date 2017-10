POL-NI: Nienburg -19 neue Kolleginnen und Kollegen in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Die neuen Polizeibeamtinnen und-beamte mit dem Inspektionsleiter Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER)Der Leiter der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Frank Kreykenbohm, begrüßte am Montagmorgen, 09.10.2017, 17 junge Polizeibeamtinnen und -beamte sowie eine neue Kriminaltechnische Angestellte (KTA) in der Dienststelle am Amalie-Thomas-Platz. Ein neuer Kollege konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Begrüßung teilnehmen. Im großen Konferenzraum hieß der PI-Leiter 16 erfolgreiche Absolventen der Polizeiakademie, einen Kollegen, der aus dem Süden der Polizeidirektion nach Nienburg versetzt wurde, einen Beamten der Zentralen Polizeidirektion, sowie die KTA mit den Worten:"Die Freude ist groß, wir haben ein Jahr auf Sie gewartet", herzlich willkommen. In seinen Begrüßungsworten stellte Kreykenbohm dann schnell klar, dass es ihm nicht nur darum ging, neue Arbeitskräfte zu erhalten, sondern im Vordergrund die Menschen stehen, die nun ihren Dienst bei den Dienststellen in der PI beginnen und diese damit tatkräftig unterstützen würden. "Mit diesen sehr gut qualifizierten jungen Beamtinnen und Beamten wird mehr Polizei in der Öffentlichkeit sichtbar und unser Team wird verstärkt. Die Entscheidung für die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg war goldrichtig", motovierte der Inspektionsleiter, in dessen Dienststelle weit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst versehen, die Neuzugänge. Nach einer Einführung in die Struktur der Polizeiinspektion mit den Kommissariaten und Polizeistationen, Informationen über Einwohnerzahlen und Fläche sowie einigen Statistikwerten aus Kriminalität und Straßenverkehr, verabschiedete der Nienburger Polizeichef seine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start und bleiben Sie vor allem gesund. Sie haben einen sehr interessanten Beruf gewählt, der aber auch durchaus risikobehaftet ist", womit Kreykenbohm auf den Beamten des Kommissariates Stadthagen hinwies, der durch eine Ingewahrsam genommene Person in der vergangenen Woche erheblich am Kopf verletzt wurde. Diesem wünschte er gute Genesung. Die Polizeibeamtinnen und -beamte versehen zukünftig Dienst in Nienburg, Stolzenau, Stadthagen, Bad Nenndorf, Bückeburg und Rinteln.

