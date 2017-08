POL-NI: Landesbergen -Unfallflucht auf Bickbeernhof-Parkplatz

Nienburg (ots) - (BER)Die Polizei in Stolzenau hofft auf mögliche Zeugen, die eine Verkehrsunfallflucht am Sonntag, 06.08.2017, gegen 15.15 Uhr gesehen haben könnten. Ein 75 - jähriger Besucher des Hofes hatte seinen Skoda auf dem Parkplatz an der Hauptstarße in Landesbergen geparkt. Ein anderer Pkw-Fahrer hatte vermutlich beim Ausparken sein Fahrzeug beschädigt und hatte den Ort verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da der Bickbeernhof gut besucht war, hat möglicherweise jemand diese Unfallflucht beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei in Stolzenau, 05761 / 92060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell