POL-NI: Leese -Feuer in Leeser Firma vermutlich aufgrund technischen Defektes

Nienburg (ots) - (BER)Die Brandstelle in dem stahlverarbeitenden Betrieb in Leese ist in den vergangenen Tagen von den Brandursachenermittlern der Polizei sowie von einem unabhängigen Sachverständigen untersucht worden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es aufgrund eines technischen Defektes in den elektrischen Installationen unter dem Hallendach zu mehreren Kurzschlüssen und damit verbundenen kleineren Schwelbränden in der Holzkonstruktion gekommen. Es ist nicht auszuschließen, dass die schwelenden Brandnester bereits eine geraume Zeit vorhanden waren und es erst am Unglückstag zu der dann erkannten Rauchentwicklung kam. Als der verunglückte Mitarbeiter auf dem Hallendach nach der Ursache sehen wollte, brach er durch das Hallendach und wurde schwer verletzt.

