POL-NI: Reifenstecher

Bückeburg (ots) - (ma)

An einem Pkw der Marke Dacia Logan sind am Freitag in Bückeburg auf der Ernst-Kestner-Straße beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen worden.

Zu diesem Ergebnis kamen die Beamten, die an den zerstörten Reifen Einschnitte in der Länge von 10 und 25cm erkennen konnten.

Ein Ehepaar aus Stadthagen hatte ihr Fahrzeug am Freitag in der Zeit von 18.00 bis 22.55 Uhr an den Parkflächen der abknickenden Vorfahrt abgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell