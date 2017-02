POL-NI: Diebstähle aus PKW

Rodenberg/Algesdorf (ots) - (He.) In der Nacht vom 31.01.2017 zum 01.02.2017 wurden in Rodenberg und Algesdorf 2 hochwertige PKW (BMW und Mercedes) durch ausbauen des Türschlosses geöffnet. Die Schlösser wurde komplett ausgebaut und entwendet. Weiterhin wurden aus den PKW Airbags und Lenkräder fachmännisch ausgebaut und gestohlen. Bei beiden PKW wurden die fest eingebauten Navigationsgeräte aus der Mittelkonsole ausgebaut und ebenfalls entwendet. Selbst die in den Fahrzeugen liegen gelassenen Wertgegenstände haben die Diebe mitgehen lassen. Der Gesamtschaden bei den beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 10000 Euro. Bei den bisherigen Ermittlungen der wurde festgestellt, dass es gleiche Taten im Bereich des Landkreises Hameln-Pyrmont gibt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um überregional tätige Diebe handelt. Bei Hinweisen zu den Tätern verständigen Sie bitte die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/94610.

