POL-NI: Demonstrationen in Nienburg verlaufen ohne Probleme

Nienburg (ots) - (BER)Die beiden für den heutigen Tag in Nienburg angemeldeten politischen Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht nahezu störungsfrei. Nachdem am Vormittag eine Kundgebung des "Runden Tisches gegen Rassismus und rechte Gewalt" in der Innenstadt stattfand, nahmen zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr ca. 40 Personen an einem Aufzug der Partei "Die Rechte" teil. Der Aufzug begann und endete am Bahnhof, mit einer Zwischenkundgebung am Ernst-Thoms-Platz. Aus polizeilicher Sicht konnten die Veranstaltungen ohne größere Behinderungen des Alltagslebens durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit den Beiträgen der Redner der Partei "Die Rechten" wird geprüft, ob strafrechtlich relevante Formulierungen verwendet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell