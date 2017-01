POL-NI: Hoyerhagen- Traktorgespann verunglückt

Der umgekippte Traktor und Hilfskräfte Bild-Infos Download

Nienburg (ots) - (BER) Am Mittwoch Nachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 62 - jähriger Landwirt mit seinem Traktor und einem angehängten Miststreuer den Bruchweg in Hoyerhagen. Als er mit dem Gespann auf den unbefestigten Seitenraum geriet, verlor er die Kontrolle über das Gefährt und kippte damit um. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrer leicht. Der Schaden an dem Traktor und dem Anhänger wird auf ca. 20 000 EUR geschätzt. In einer gemeinsamen Aktion halfen andere Landwirte aus der Umgebung, den beschädigten Trecker aufzurichten und zu bergen.

