POL-NI: Pkw mit Farbbeutel beworfen:

An zwei Pkw, die am vergangenen Montag in der Zeit von 17.30 bis 18.45 Uhr an der Vehlener Straße in Obernkirchen parkten, wurde hoher Sachschaden durch einen Farbbeutelwurf angerichtet.

Die braune Farbe, vermutlich ähnlich einem Kunstharzlack, verteilte sich über die Karosserie und verschiedene Bauteile der Fahrzeuge.

Mittlerweile konnte geklärt werden, dass die Farbsubstanz nicht ohne Beschädigungen hervorzurufen vom Lack der betroffenen Pkw Renault und Mercedes entfernt werden kann.

Verschmutzte Bauteile, wie Scheinwerfer oder Kühlergrill, müssen gänzlich ersetzt werden.

