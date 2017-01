POL-NI: Verkehrsunfallfluchten in Nienburg, Liebenau und Heemsen

Nienburg (ots) - (BER) Im Verlaufe des Dienstag ereigneten sich in Nienburg, Berliner Ring 42, in Liebenau in der Elsterstraße 9 und in Heemsen, Schulstraße 25, Verkehrsunfälle, nach denen sich die jeweiligen Verursacher unerlaubt entfernten. In Nienburg war am Dienstag Morgen vermutlich ein Opel mit HK-Kennzeichen rückwärts gegen einen Ford geprallt und hatte geschätzt 4 000 EUR Schaden verursacht. In Liebenau hatte der Fahrer eines Kasten-Lkw ein Zaunelement beschädigt und in Heemsen wurde ein Audi angefahren, wobei ca. 1 000 EUR Schaden entstanden war. Zeugen für diese Vorfälle werden gebeten, sich unter 05021 / 97780 mit der Polizeiinspektion in Nienburg in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell