POL-NI: Versuchter Raub in einem Blumengeschäft

Nienburg (ots) - (BER) Am Donnerstag, 19.01.2017, gegen 16.40 Uhr betrat ein dunkel gekleideter Mann ein Blumenfachgeschäft an der Hannoverschen Straße in Nienburg. Unter Bedrohung mit einem Messer wurde die Geschäftsinhaberin gezwungen, sich in den rückwärtigen Bereich des Geschäftes zu begeben. Dort bemerkte der Täter eine weitere Mitarbeiterin des Geschäftes und flüchte umgehend aus dem Laden. Draussen setzte er seine Flucht ohne Beute auf einem Fahrrad in Richtung Langendamm fort. Zur Beschreibung : männlich, 170 - 180 cm groß und schlank. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer ebenfalls dunklen Hose. Hinweise auf diesen Mann bitte an die Polizei in Nienburg, Tel.: 05021 / 97780

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell