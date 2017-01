POL-NI: Unfall mit Unfallflucht unter Drogeneinfluss. Fahrer meldet sich bei der Polizei.

Apelern (ots) - (Ar.) Am vergangenen Sonntag, gegen 02.00 Uhr morgens, entdeckte eine Funkstreife des PK Bad Nenndorf an der L 443 in der Gemarkung Apelern in der Nähe der Auffahrt zur A2 einen stark beschädigten PKW auf der Seite liegend in der Böschung. Dieser hatte nach ersten Feststellungen vor Ort zuvor auf einer Länge von ca. 20 Metern die Leitplanke beschädigt und diese durchbrochen. Der Fahrer konnte vor Ort nicht angetroffen werden und auch bei einer Nachsuche zunächst nicht gefunden werden. Der PKW wurde sichergestellt. Gegen 07.30 Uhr am selben Morgen fand sich der Unfallfahrer dann jedoch bei einem Bekannten in Lauenau ein, der wiederum die Polizei benachrichtigte, nachdem er von dem Unfall erfuhr. Der Fahrer, ein 30jähriger Lauenauer, zeigte sich den eingesetzten Beamten gegenüber geständig und gab an, aus Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Er überstand den Unfall unverletzt. Da sich jedoch der Verdacht auf Drogenbeeinflussung ergab, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallfahrer sieht sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegenüber. Sollten in seinem Blut verbotene Substanzen festgestellt werden, kommt noch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Der stark beschädigte PKW wurde inzwischen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bückeburg wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell