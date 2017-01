POL-NI: Schweißarbeiten führen zu Wohnhausbrand

Nienburg (ots) - HOYA / WARPE (jah) - Am 17.01.2017 führten Schweißarbeiten am Morgen in 27333 Warpe, Windhorst 29, zu einem Vollbrand eines Wohnhauses nebst Schuppen. Mitarbeiter einer Wietzener Firma schweißten im direkt an das Wohnhaus angrenzenden Schuppen an einem Kessel. Ein Funke setzte zunächst den Schuppen in Brand, die Mitarbeiter und die alarmierten Feuerwehren konnten ein Ausbreiten des Feuers auf das Wohnhaus nicht verhindern. Zwei Personen, die in dem Wohnhaus zugegen waren, konnten sich selbstständig retten. Keine verletzten Personen - aber ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 EUR an den abgebrannten Gebäuden ist das Fazit dieser missglückten Aktion.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell