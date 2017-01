POL-NI: Polizei sucht Zeugen für illegale Reifenentsorgung

Nienburg (ots) - (BER)Am vergangenen Dienstag Mittag, teilte ein 62-jähriger Husumer der Polizei in Stolzenau mit, dass er den Ablageort für eine Zahl von verbrauchten Pkw - Rädern entdeckt habe. Ein bisher unbekannter Täter hatte auf dem Wirtschaftsweg zwischen Husum und Bolsehle insgesamt 6 Kompletträder am Wegesrand entsorgt. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei in Stolzenau unter : 05761 / 92060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell