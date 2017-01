POL-NI: Fenstertechnik verhindert Einbruch

Nienburg (ots) - Nienburg(BER)Die von der Polizei in Präventionsvorträgen und Beratungen immer wieder empfohlenen technischen Sicherungen an Fenstern und Türen funktionieren ! Das hat ein Einbruchversuch zwischen dem 07. Januar und dem 08. Januar Am Ziegenberg in Haßbergen gezeigt. Ein unbekannter Täter hatte mit einem Hebelwerkzeug, möglicherweise mit einem Schraubendreher, versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln. Der Hausbesitzer hatte seine Fenster und Türen mit sogenannten Pilzzapfen ausgerüstet. Diese verriegeln ein Fenster / Terrassentür so massiv, dass Aufhebelversuche zwecklos sind. Dieses hat wohl auch der Einbrecher festgestellt und musste erfolglos von dannen ziehen. Nähere Informationen sind unter www.polizei-beratung.de erhältlich. Bei der Polizeiinspektion in Nienburg können Sie sich beim Präventionsteam von Herrn Scholz persönlich beraten lassen , Tel: 05021 / 97780.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell