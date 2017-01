POL-NI: Schlechte Silvesterscherze

Bückeburg (ots) - (ma)

Am frühen Neujahrsmorgen zwischen 01.00 bis 02.00 Uhr wurden in Bückeburg/Petzen, in den Straßen Am Pfahlwinkel und Krügers Garten, zwei metallene Hausbriefkästen durch eingeworfene Silvesterböller regelrecht von den Hauswänden gesprengt.

Die Einzelteile der Briefkästen, die jeweils in Haustürnähe angebracht waren, flogen mehrere Meter weit.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber können sich an die Polizei Bückeburg wenden, Tel.: 05722/9593-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell