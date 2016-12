POL-STH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

31655 Stadthagen, Teichstraße 7 (ots) - Am 29.12.2016, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stadthagen auf der Teichstraße in Höhe Hausnummer 7. Dort stießen zwei Pkw zusammen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadthagen, Tel. 05721/40040, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell