POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Heiligen Abend in Steyerberg

Nienburg (ots) - STEYERBERG (jah) - Nur kurz stellte eine Steyerbergerin ihren roten Toyota Yaris auf dem Parkplatz des E-Neukaufs zwischen 09.15 Uhr und 10 Uhr ab und machte letzte Einkäufe am Heiligen Abend. Beim Aus- / Einparken muss ein anderes Fahrzeug den Yaris an der vorderen Stoßstange beschädigt haben und der oder die Fahrzeugführer/-in entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 400 EUR zu kümmern. Die Polizei Stolzenau bittet daher um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05761-92060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell