POL-NI: (Stadthagen)Unfallflucht in Enzen

Nienburg (ots) - (BER)Am 20.12., zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr, hörte der Bewohner der Nienstädter Straße in Enzen einen lauten Knall auf der Straße, maß dem Geräusch jedoch keine Bedeutung bei. Morgens gegen 06.00 Uhr stellte der Mann fest, dass vermutlich in dieser Zeit ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Heck seines auf der Straße ordnungsgemäß geparkten Wagens gefahren war und diesen stark beschädigt hatte. Der Schaden wird auf mindestens 2 500 EUR geschätzt. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Stadthagen in Verbindung zu setzen, Tel.: 05721 / 40040.

