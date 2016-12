POL-NI: Weihnachtliches Straftatenpaket

Bückeburg (ots) - (ma)

Mit einem vorweihnachtlichen "Straftatenpaket" entließen die Polizeibeamten am frühen Freitag morgen einen 26jährigen Bückeburger, der gegen 01.40 Uhr in eine Verkehrskontrolle auf der Mindener Straße in Bückeburg gekommen ist.

Der Fahrer des Pkw Renault war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte einen Pkw, der seit September 2016 nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen war.

Unter den verdreckten Kennzeichen fanden die Beamten nur noch abgekratzte Zulassungsstempel vor.

Hinzu kam die Alkoholbeeinflussung des Bückeburgers, der einen vorläufigen Promillewert von 0,97 intus hatte.

Weiterhin bestand der Verdacht, dass der 26jährige unter dem Einfluss von Drogen stand.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden gegen den Bückeburger Ermittlungsverfahren eingeleitet.

