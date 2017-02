POL-HM: Polizei erhöht den Fahndungsdruck / Wer kennt die Einbrecher?

2 weitere Medieninhalte

Holzminden (ots) - Die Beamten der Holzmindener Polizei erhöhen nochmals den Fahndungsdruck. Gleich drei Personen befinden sich erneut im Fadenkreuz der Ermittler. Diese sind dringend tatverdächtig, in der Nacht zum 14. Dezember mindestens sechs Einbrüche verübt zu haben.

Bei dem Einbruch in die Oberschule in Delligsen sind drei Personen bei der Tatausführung von der dort vorhandenen Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet worden. Die Täter hatten mit brachialer Gewalt reihenweise Tüten aufgebrochen und erhebliche Sachschäden in Höhe von 5.000 Euro angerichtet. Die Beute war jedoch relativ gering. Ähnliche Vorgehensweisen wurden in den Schulen in Bodenwerder und Halle festgestellt. Vermutlich sind die Einbrecher auch für ähnlich gelagerte Einbrüche im Raum Höxter/Warburg verantwortlich.

Obwohl die Videoaufnahmen nicht optimal sind, gibt die Polizei nicht auf. Kriminaloberkommissar Ralf Schreck veröffentlicht jetzt drei Fotos und fragt: "Wer kennt die drei Männer, wer kann mit Hinweisen zur Aufklärung dieser Einbruchsserie beitragen?" Die Polizei in Holzminden ist rund um die Uhr erreichbar und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 55 31) 95 80.

