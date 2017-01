POL-HM: Erneut Vandalismus in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots) - In der Nacht zu Samstag, dem 28.01.2017, kam es wie schon eine Woche zuvor zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw im Pyrmonter Stadtgebiet. Auf dem Festplatz Holzhausen wurde bei einem VW-Golf der rechte Außenspiegel abgetreten, auf der Bismarckstraße wurde bei einem Renault Clio der rechte Außenspiegel und bei einem Opel Safira der linke Außenspiegel zerstört. An zwei weiteren Pkw war der Außenspiegel jeweils nach vorn umgeklappt, aber nicht beschädigt. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell