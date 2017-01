POL-HM: Unfallflucht, ohne davon zu fahren

Bad Pyrmont (ots) - Gegen einen 72-jährigen Mann aus Bad Pyrmont wird jetzt von der Polizei wegen "unerlaubten Entfernens vom Unfallort" ermittelt, ohne dass der Mann tatsächlich vom Unfallort weggefahren ist. Der Senior hatte am Samstag, dem 28.01.2017, gegen 10.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Bahnhofstraße beim Einparken mit einem grauen Pkw Toyota, einen ordnungsgemäß parkenden Pkw, ebenfalls der Marke Toyota, Farbe Rot, angefahren und leicht beschädigt. Anschließend stellte der Mann sein Fahrzeug ab und wartete. Als die Fahrerin des roten Toyota aus dem Einkaufsmarkt kam und in ihr Fahrzeug stieg, ohne den leichten Schaden an der Beifahrerseite zu bemerken, blieb der Unfallverursacher in aller Ruhe stehen und sprach die Frau nicht an. Nachdem sie weggefahren war, ging er in den Markt. Der ganze Vorgang wurde durch aufmerksame Zeugen beobachtet, die den Unfall bei der Polizei meldeten und sehr zur Ermittlung der Geschädigten beitrugen.

Auch wenn der Sachschaden des Verkehrsunfalles nur ca. 600 Euro betrug, wäre der Senior verpflichtet gewesen, die ahnungslose Geschädigte über den Schaden zu informieren. Er unterlag einer sogenannten Vorstellungspflicht und hätte eigenständig aktiv werden müssen

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell