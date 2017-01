POL-HM: Überraschung bei Geschwindigkeitsüberwachung - eine Person auf der Ladefläche eines Kastenwagen festgestellt

Holzminden (ots) - Am Sonntag Vormittag führten die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Holzminden eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 64 bei Bevern durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde ein VW-Transporter aus Höxter angehalten. Bei der Überprüfung des Laderaumes stellten die kontrollierenden Beamten dann eine männliche Person auf der Ladefläche fest. Der Transporter verfügt lediglich über drei Sitzplätze, so dass sich die vierte Person einfach in den Laderaum gesetzt hatte. Da die Mitnahme von Personen auf der Ladefläche oder in Laderäumen von Kraftfahrzeugen grundsätzlich verboten ist, musste sich der Mann von der Kontrollstelle abholen lassen. Der kontrollierende Polizeikommissar Jürgen Scheiding weist nochmal deutlich daraufhin, dass das Verletzungsrisiko für die vorschriftswidrigen Mitfahrer im Falle eines Unfalls extrem hoch wäre. Weiterhin wurden bei der Kontrolle zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Holzminden wurde mit seinem Pkw Skoda mit 146 km/h gemessen. Noch schneller war ein 26-jähriger Hamburger. Dieser war mit seinem Pkw Audi sogar mit 152 km/h unterwegs. Die zwei Fahrzeugführer müssen sich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit nicht nur auf ein empfindliches Bußgeld, sondern zusätzlich auch noch auf ein Fahrverbot von jeweils einem Monat einstellen. Diese Geschwindigkeiten sind vor dem Hintergrund der zum Teil winterlichen Straßenverhältnissen besonders bedenklich. Am Sonntag Vormittag hatte es noch mehrere Meldung über spiegelglatte Straßen im Landkreis Holzminden gegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell