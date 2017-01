POL-HM: Zeugenaufruf nach Vandalismus in Holzminden und Boffzen

Polizeikommissaranwärterin Alessandra Bunn bei der Spurensuche Bild-Infos Download

Holzminden (ots) - Gleich zwei Sachbeschädigungen mussten die Beamten des Polizeikommissariats Holzminden in den vergangenen Tagen aufnehmen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem Friseursalon in der Karlstraße in Holzminden eine Schaufensterscheibe beschädigt. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich nicht um einen Einbruchsversuch, sondern ganz offensichtlich um Vandalismus. Die Scheibe wurde anhand der vor Ort gesicherten Spuren scheinbar mutwillig eingetreten. Die aufnehmenden Beamten konnten Schuhabdruckspuren an der beschädigten Schaufensterscheibe sichern. Die Auswertung der Spuren wird in den nächsten Tagen erfolgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Aufgrund von Zeugenbefragungen liegen der Polizei bereits Hinweise auf eine Gruppe junger Männer vor, welche sich zur Tatzeit in der Nähe auffällig verhalten haben. Eine weitere Sachbeschädigung wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Glashüttenstraße in Boffzen begangen. Hier haben bisher unbekannte Täter einen Gartenzaun eines Privatgrundstückes beschädigt. In unmittelbarer Nähe soll auch der Spiegel eines Pkw abgebrochen worden sein. Anwohner hatten in der Nacht gegen 02:45 Uhr Lärm auf der Straße gehört. Auch in diesem Fall soll es sich bei den bisher unbekannten Tätern um männliche Jugendliche gehandelt haben. Bei der Aufnahme der Sachbeschädigung durch die Polizei war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort. Der geschädigte Halter des Pkw wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Durch die Beschädigung des Gartenzaunes ist ein Schaden von ca. 150 Euro entstanden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise und Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter Tel.: 05531/9580, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen führen könnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell