POL-HM: Sachbeschädigung nach Streitigkeiten

Bad Pyrmont (ots) - Der Täter einer Sachbeschädigung am Pkw eines 65-jährigen Gastronomen aus Bad Pyrmont steht hingegen fest. Es hatte zuvor Streitigkeiten mit einem 23-jährigen ehemaligen Mitarbeiter gegeben, die nicht freundlich beendet wurden. Kaum hatte der 23-jährige Hamelner das Lokal verlassen, wurde er von Zeugen dabei beobachtet, wie er am Pkw seines ehemaligen Arbeitsgebers die Scheibe der Beifahrertür mit einem Stein einwarf. Der Schaden an dem Pkw Chevrolet dürfte ca. 400 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell