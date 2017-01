POL-HM: Einbruch in Geschäft - flüchtender Täter festgenommen

Hameln (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft in der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei Hameln einen flüchtenden Täter vorläufig festnehmen.

Am Samstag, 21.01.2017, um 03.37 Uhr, teilte ein Zeuge über Notruf der Kooperativen Regionalleitstelle Weserbergland in Hameln mit, dass soeben in ein Geschäft an der Baustraße Ecke Kastanienwall eingebrochen wurde. Mindestens zwei Täter hatten laut Zeugenbeobachtungen eine Scheibe zum Einzelhandelsgeschäft eingeworfen und sind beim Erblicken der Zeugen in verschiedene Richtungen geflüchtet. Einer der flüchtenden Täter konnte nach Hinweis eines Zeugen von einer alarmierten Streifenwagenbesatzung im Tatortnahbereich angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Festgenommenen, einem 21-jährigen Mann, der in Emmerthal wohnt, konnte Alkohol als Diebesgut aufgefunden werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte der Festgenommene nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover seinen Weg fortsetzen.

Trotz intensiver Fahndung konnten eventuelle Mittäter nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern dahingehend an.

Die zerstörte Scheibe musste noch in der Nacht von der Feuerwehr gesichert werden. Der Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell