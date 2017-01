POL-HM: Wallensen: Pkw rutscht in Straßengraben - Fahrer verletzt in Klinik

Unfallstelle Landesstraße 463 Wallensen-Fölziehausen Bild-Infos Download

Salzhemmendorf (ots) - Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden verunglückte am Donnerstag, 19.01.2017, gegen 08.25 Uhr, auf der Landesstraße 463 zwischen Fölziehausen (Landkreis Hildesheim) und Wallensen (Landkreis Hameln-Pyrmont). Der Mann war mit einem Pkw Daihatsu in Richtung Wallensen unterwegs, als der Wagen kurz hinter der Landkreisgrenze im Ausgang einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in einen Straßengraben rutschte. Der Pkw überfuhr dabei einen Leitpfosten und prallte gegen eine erhöhte Feldzufahrt.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und ist mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert worden. Der Daihatsu war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

