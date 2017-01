POL-HM: Versuchter Einbruch in Lagercontainer

Bad Pyrmont (ots) - Am 18.01.2017, gegen 02.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Lagercontainer eines Reifenhändlers an der Lügder Straße in Bad Pyrmont einzubrechen. In dem Container waren Sommerräder der Firmenkunden gelagert. Die Täter hatten die Schließeinrichtung bereits zerstört, dabei aber eine Alarmanlage ausgelöst. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen mit Streifenwagen aus Bad Pyrmont und Hameln konnte kein Tatverdächtiger mehr festgenommen werden. Da zu vermuten ist, dass die Täter ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport des möglichen Diebesgutes mitgeführt haben, bittet die Polizei um Hinweise, falls jemand verdächtige Feststellungen gemacht hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell