POL-HM: Einbrecher suchen Tischlerei auf und öffnen Tresor

Hameln (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag (15.01.2017) auf Montag (16.01.2017) drangen unbekannte Täter in die Büroräume einer Tischlerei an der Hagenohsener Straße (Hastenbeck) ein. In den Büroräumen ist ein Tresor gewaltsam geöffnet worden. Entwendet wurden mehrere Geldkassetten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Aktivitäten beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell