POL-HM: Einbruch in Fachbetrieb für Landtechnik

Coppenbrügge (ots) - In der Nacht von Montag, 02.01.2017, auf Dienstag, 03.01.2017, drangen unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Fachbetriebes für Landtechnik ein. Aus den Geschäftsräumen an der "Alte Heerstraße" wurden verschiedene Werkzeuge und Elektrogeräte entwendet, u.a. Trennschleifer, Kettensägen und Ladegeräte. Der Schaden lässt sich derzeit nicht beziffern, dürfte aber in die Tausende gehen.

Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich telefonisch an die Polizeistation Coppenbrügge (Tel. 05156/7082) wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell