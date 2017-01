POL-HM: Versuchter Einbruch in der Bäckerstraße

Hameln (ots) - In der Nacht von Montag, 02.01.2017, auf Dienstag, 03.01.2017, kam es in einem Haushalts-Discounter in der Bäckerstraße zu einem Einbruchsversuch. Ein bislang unbekannter Täter wollte mit einem Werkzeug die Glasschiebetüren aufdrücken. Dieses misslang; er Täter kam nicht in die Räumlichkeiten. Durch den Versuch, gewaltsam in das Geschäft zu gelangen, entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

