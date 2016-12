POL-HM: Zerstörungsschaden an angepflanzten Bäumen

Zerstörter Baum am Mühlenanger Bild-Infos Download

Stadtoldendorf (ots) - Vermutlich vor den Weihnachtstagen sind in Stadtoldendorf mehrere angepflanzte Bäume mittels einer Handsäge bzw. Sägedraht zerstört worden. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und am Teich am Mühlenanger wurden die max. armdicken Stämme mehrerer Sumpfzypressen und Kastanien durchtrennt. Die örtliche Stadtverwaltung stellt Strafantrag wegen des Vandalismusschadens und die Polizei Stadtoldendorf hat die Ermittlung zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen. Es ist ein Sachschaden entstanden von ca. 2500 Euro. Die Bäume müssen komplett ersetzt werden. Hinweise auf den Verursacher der sinnlosen Aktion werden erbeten an die Polizeidienststelle in Stadtoldendorf (05532/9013-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell