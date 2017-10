POL-HI: Elze - Sachbeschädigung im Kleingartenverein

Hildesheim (ots) - Elze - In der Nacht zum 09.10.2017 wurde am Vereinhaus des Kleingartenvereins in der Schmiedetorstraße die Glasscheibe der Toilettentür eingeschlagen. Dabei verletzte sich der oder die Täter/in an der Hand und entsprechende Spuren konnten gesichert werden. Es blieb beim Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeikommissriat in Elze unter der Tel.-Nr. 05068/93030 entgegen.

