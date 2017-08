POL-HI: Gasexplosion in einem Einfamilienhaus, 53-jähriger Bewohner schwer verletzt

Hildesheim (ots) - Heute Morgen gegen 06.42 Uhr ereignete sich in Duingen im Ortsteil Fölziehausen, Untere Dorfstraße, in einem Einfamilienhaus eine Gasexplosion. Das Haus wurde zum Zeitpunkt der Explosion von einem 53-jährigen Deutschen allein bewohnt. Der Bewohner wurde durch die Explosion so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit dem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht wurde. Die Verletzungen stellen sich in erster Linie als Verbrennungen dar. Akute Lebensgefahr besteht nicht. Die umliegenden Gebäude wurden nicht beschädigt. Das explosionsbetroffene Haus selbst wurde aber sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es konnte im Anschluss an die Explosion nicht mehr betreten werden. Zunächst wurde durch das Technische Hilfswerk und die eingesetzte Feuerwehr versucht das Gebäude zu stabilisieren. Im Laufe des Vormittages stellte sich aber heraus, dass diese Versuche zum Scheitern verurteilt waren. Am frühen Nachmittag wurde mit einem Teilabriss des Hauses begonnen, um die drohende Einsturzgefahr für das gesamte Gebäude zu minimieren. Die krimnalpolizeilichen Ermittlungen zur Ergründung der Explosionsursache können frühestens morgen beginnen, wenn das Gebäude bis dahin stabilisiert werden konnte und für die ermittelnden Beamten eine Gefährdung durch das Betreten ausgeschlossen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell